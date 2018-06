"Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe kehrt zurück an den Broadway

Das Stück "The Lifespan of a Fact" beruht auf dem gleichnamigen Buch von John D'Agata und Jim Fingal, das in der deutschen Übersetzung "Das kurze Leben der Fakten" heisst.

Der Journalist D'Agata hatte über den Selbstmord eines Teenagers in Las Vegas einen Essay geschrieben, den das Magazin "Harper's" wegen inhaltlicher Fragen aber nicht veröffentlichte. Das Stück erschien letztlich im Magazin "The Believer" - allerdings erst, nachdem dessen Dokumentar Fingal sieben Jahre mit D'Agata über die Fakten des Falls diskutiert und Details des Textes verhandelt hatte. Das Buch dreht sich um die Frage, ob Fakten in einem Essay verändert werden können und wo die Grenze zwischen Journalismus und Literatur verläuft.

Das Stück soll im Oktober am Theater Studio 54 erstmals aufgeführt werden und dort bis Mitte Februar zu sehen sein. Der 28-jährige Radcliffe war am Broadway bereits in den Stücken "The Cripple of Inishmaan", "How to Succeed in Business Without Really Trying", "Equus" und zuletzt im ausverkauften Stück "Privacy" im Public Theatre zu sehen.