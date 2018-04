Japans Anime-Regisseur Isao Takahata ist tot

"Everybody Knows" ist Eröffnungsfilm in Cannes

Der Film "Everybody Knows" des iranischen Regisseurs Ashgar Fahradi eröffnet die diesjährigen Filmfestspiele in Cannes. Der Film mit dem spanischen Schauspielerpaar Penelope Cruz und Javier Bardem ist am 8. Mai an der Côte d'Azur zu sehen.