Jessica Chastain für "Es"-Fortsetzung im Gespräch

Laut "Deadline.com" verhandelt die 40-jährige Kalifornierin um die Rolle der erwachsenen Filmfigur Beverly. In "It" terrorisierte der sadistische Killer-Clown Pennywise (Bill Skarsgard) Kinder in einer Kleinstadt, die Fortsetzung spielt 27 Jahre danach. Nun werden die Erwachsenen bei ihrer Rückkehr in den Heimatort verfolgt.

Die Golden-Globe-Gewinnerin Chastain ("Zero Dark Thirty") spielte bereits 2013 in Muschiettis Horrorfilm "Mama" mit. Ab März ist sie in dem Film "Molly's Game" in den Deutschschweizer Kinos zu sehen.