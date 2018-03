John Neumeier bleibt bis 2023 Intendant des Hamburg Balletts

Rund 6700 Musikbegeisterte besuchten vom 22. bis 24. März 2018 die ausverkaufte 21. Ausgabe des Popmusikfestivals m4music des Migros-Kulturprozent. An den drei Festivaltagen in Zürich und Lausanne spielten 43 Bands, 26 davon aus der Schweiz. An der Conference nahmen rund 1050 Fachleute aus der Musikbranche teil. Jessiquoi aus Bern gewann den Hauptpreis «Demo of the Year 2018» des Nachwuchswettbewerbs Demotape Clinic, weitere Awards gingen an Guy Mandon aus Basel, Black Tropics aus Lausanne und Chris Karell aus Bern.