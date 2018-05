Kein Ruhestand für das "Denver-Biest" - Joan Collins wird 85

"Deadpool 2" in allen Landesteilen über Pfingsten am beliebtesten

"Deadpool 2" hat sich am Pfingstwochenende an die Spitze der Schweizer Kinocharts gesetzt - in allen Landesteilen und überdeutlich. Für das Sequel über einen schusseligen Antihelden wurden vier bis fünf Mal so viele Tickets abgesetzt wie für die nachfolgenden Filme.