Kunstmuseum Basel: Neue Leihgabe ist ältestes Werk in der Galerie

Die Malerei bildet einen absoluten Höhepunkt der Nürnberger Kunst jener Zeit.

Die knapp 40 x 20 cm grosse Eichenholztafel ergänzt ab sofort das Kabinett mit früher altdeutscher und altniederländischer Malerei. Sie zeigt zwei Heilige, Johannes den Täufer und den gleichnamigen Evangelisten und Apostel, unter einem Baldachin stehend, sowie eine Kreuzigung auf ihrer Rückseite.

Die Zuschreibung an einen Nürnberger Meister ist möglich, weil sich vier weitere Fragmente von demselben Ensemble erhalten haben, dem die jetzt im Kunstmuseum befindliche Tafel angehörte. Eines dieser Fragmente zeigt die heilige Klara, und mehrfach kommen betende Klarissen vor. Aus der Rekonstruktion der Bestandteile ergibt sich, dass sie einst die Flügel zu einem sogenannten Baldachinaltar mittlerer Grösse bildeten, der mit grosser Wahrscheinlichkeit im Nürnberger Klarissenkloster aufgestellt war.

Die jetzt in Basel ausgestellte Tafel stammt aus der Sammlung des jüdischen Industriellen Harry Fuld (1879–1932) aus Frankfurt am Main. Fulds Haupterben, seinen Söhnen und seiner letzten Ehefrau, wurden im Dritten Reich grosse Teile des nachgelassenen Kunstbesitzes entzogen; nach Kriegsende kam es zu Restitutionen. Unser Gemälde war jedoch zuvor an eine Schwester des Erblassers gefallen, die das Deutsche Reich rechtzeitig verlassen konnte, und es ist bis heute in der Familie weitervererbt worden.