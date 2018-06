Lucky - ein Militärpferd im Rampenlicht der Puccini-Oper «Edgar»

Getreu dem Motto Jean Tinguelys "Stillstand gibt es nicht" zeigt das Museum Tinguely in Basel ab Juni 2018 die Sammlung des Hauses in einer frisch eingerichteten Werkschau. In Form eines Parcours umspannt die erweiterte Sammlungspräsentation auf drei Stockwerken das Werk des Schweizer Künstlers von 1955 bis 1960.