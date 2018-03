Matinée zur Oper «Der Spieler» am Sonntag, 4. März im Theater Basel

Was macht diese Oper heute so aktuell? Und wie wird das Ganze auf der Bühne aussehen? In der Matinée am 4. März unterhält sich Operndramaturg Pavel Jiracek mit Regisseur Vasily Barkhatov und Dirigent Modestas Pitrenas über die Inszenierung und Interpretation dieser russischen Oper. Die musikalischen Beiträge kommen von Pavlo Hunka, Dmitry Golovnin und Pavol Kuban, die Ausschnitte aus der Oper präsentieren. Am Klavier begleitet Leonid Maximov die Veranstaltung.

--

Matineé am Sonntag, 4. März 2018 um 11 Uhr im Foyer Grosse Bühne im Theater Basel