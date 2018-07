Mord an Sänger vor 45 Jahren: Militärs in Chile verurteilt

Am Pool, am See, im Heizwerk: Openairs in der Ostschweiz

Am See, am Rhein, am Pool: Rund um den Bodensee gibt es Openairs wie Sand am Meer. Das bewährte Poolbar Festival im Vorarlberg feiert das 25-Jahr-Jubiläum, im Thurgau verwandelt ein junges Team das Areal des Heizwerks Arbon in eine "kulturelle Fröhlichkeitsstätte".