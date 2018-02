Museum am Fasnachtsdienstag

Die Ausstellung im Museum der Kulturen Basel zeigt in stimmungsvollen historischen Räumen einen Querschnitt durch die Basler Fasnacht: Kostüme, Larven, Musikinstrumente, historische Dokumente und eine nachgebildete «Fasnachtsbeiz». Den Auftakt dazu bildet eine Multimedia-Station, an der vertiefte Einblicke in das fasnächtliche Treiben möglich sind.

2017 wurde die Basler Fasnacht von der Unesco in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit eingetragen. Sie sei vergleichbar mit einem riesigen Satire-Magazin, begründet die Unesco. Die Schnitzelbänke förderten durch ihre soziale Kritik Toleranz und Zusammenhalt in der Gesellschaft.

Die Ausstellung ist eine Kooperation zwischen dem Museum der Kulturen Basel und dem Verein Basler Fasnachts-Welt. Sie ist am 20. Februar von 12.00 bis 18.00 geöffnet. Der Eingang befindet sich bei der Augustinergasse 8, da das Museum während der Fasnacht geschlossen bleibt.

Während der Fasnacht (19. bis 21. Februar) ist ebenfalls die Wanderausstellung des Fasnachts-Comités im Hof des Museum der Kulturen Basel zu sehen.