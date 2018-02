«Pforten zum Heiligen» Russische Ikonen und Altmeisterzeichnungen aus der Beyeler Collection

Am 16. März um 19 Uhr finden in der ehemaligen Galerie Beyeler in Pratteln die Vernissage zu den Ausstellungen «Pforten zum Heiligen» und «Altmeisterzeichnungen 15. 19. Jahrhundert» statt.

Die Ikonen-Sammlung wird erstmals seit 2009 wieder der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ikonen werden in der orthodoxen Walt als Kult-Objekt mit tausendjähriger Tradition und als direkte Vermittler zwischen Heiligen und Menschen angesehen.

Ausstellungsort: Galerie Hermann Alexander Beyeler, Gallenweg 19, 4133 Pratteln

Ausstellungsdauer: 17. März - 30. Juni 2018