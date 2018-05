Regisseur Luc Besson wegen Vergewaltigung angezeigt

Prince-Gitarre in den USA für 225'000 Dollar versteigert

Eine Gitarre aus dem Besitz des 2016 gestorbenen US-Popstars Prince ist für 225'000 Dollar versteigert worden. Wie das Auktionshaus Julien’s in New York am Freitag mitteilte, war für die gelbe "Cloud"-Gitarre ein Schätzwert von bis 80'000 Dollar angesetzt gewesen.