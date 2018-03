Saisoneröffnung im Schweizer Zollmuseum

Am Sonntag, 25. März, öffnet das Schweizer Zollmuseum in Cantine di Gandria, eine der «Juwelen» in der Museumslandschaft am Lago di Lugano, erneut seine Tore. Das Museum ist jedes Jahr das Ziel Tausender von Besucherinnen und Besuchern. In der Dauerausstellung und in der vom Verein «Stop Piracy» initiierten Ausstellung werden die Geschichte und die tägliche Arbeit der Angehörigen von Zoll und Grenzwachtkorps vorgestellt. Männer und Frauen, welche die Grenzen der Eidgenossenschaft bewachen und die modernen Formen von Schmuggel bekämpfen, die von der illegalen Einfuhr gefälschter Produkte bis zum Drogenhandel reichen. Nicht vergessen darf man die illegale Migration und die Kontrolle der grenzüberschreitenden Wirtschaftstätigkeiten, welche ebenfalls in die Zuständigkeit der EZV fallen.

Das MUSEC – Museo delle culture in Lugano, das seit vergangenem Jahr für den Betrieb des Zollmuseums zuständig ist, zeigt in der diesjährigen Saison im zweiten Stock des früheren Grenzpostens die von Lorenzo Sganzini betreute Ausstellung «Un piccolo mondo antico» – Schriften und Bilder von Antonio Fogazzaro, Pietro Chiesa und Mario Soldati.

Diese Ausstellung gibt nicht nur einen Schlüsselmoment in der Literaturgeschichte des Lago di Lugano wieder. Sie erneuert und bereichert auch das Angebot des Zollmuseums, dessen Gebäude sich zudem vorzüglich dazu eignet, den Blick über den See schweifen und auf denjenigen Orten ruhen zu lassen, die Fogazzaro in seinem berühmten Roman beschreibt.

Wichtigstes Ziel des Zollmuseums war und bleibt eine kontinuierliche Reflexion über die Tätigkeit der Schweizer Zöllner und Grenzwächter. Ausserdem ermöglicht es einen Blick auf die lokale Geschichte und auf die Kultur zu werfen, die vor allem an den Ufern der grossen Tessiner Seen stark von der Nähe zur Grenze geprägt sind.

2017 hat das Zollmuseum die Grenze von 8000 Besucherinnen und Besuchern in knapp 200 Tagen überschritten und sich damit einen Platz unter den bestfrequentierten Tessiner Museen erobert.