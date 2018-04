Spielzeug Welten Museum zeigt exquisite Kostüme venezianischer Karnevalsbälle

Kostüm: Die Metamorphose oder die Schlangen / Atelier Jacky Blanchard Frankreich, 2006. ©swmb

Gezeigt werden 36 Kostüme aus der 100 Kostüme umfassenden Privatsammlung von Sylvie und Claude Le Louarn-Motte, welche das Ehepaar seit 25 Jahren an den Karnevalsbällen in Venedig getragen hat. Die kunstvoll gefertigten Kleiderkreationen werden begleitet von massgeschneidertem Schuhwerk und passenden Accessoires, wie Schirmen, Behältern für Seifenblasen oder Zepter. Alleine für die Stickereien der Kostüme «Die Metamorphose oder die Schlangen» aus dem Jahr 2006 wurden 2500 Stunden benötigt. Verständlich, dass sich das auch im Preis niederschlägt, der sich in einem saftigen 5-stelligen Bereich bewegen soll.

Anreise im Orient Express

Für die standesgemässe Anreise aus Paris im Orient Express benötigt das Ehepaar Le Louarn-Motte jeweils zwei Bahnabteile. Eines wird für das aus 20 bis 30 Koffern bestehende Gepäck benötigt. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass die Kostüme teilweise zwischen 10 und 12 Kilo schwer sind. In ihrem Heim in Paris werden die aufwändigen Kostüme und Accessoires in separaten Ankleidezimmern entweder aufgehängt oder liegend aufbewahrt.

Der Weg zum Ball: Kein Zuckerschlecken

Karneval in Venedig Seinen Ursprung hatte der venezianische Karneval bereits im 11. Jahrhundert. Die grösste Pracht entfaltete er jedoch zu Lebzeiten Giacomo Casanovas im 18. Jahrhundert als auch die Sitten immer lockerer und die etablierte Oberschicht lächerlich gemacht wurden. Dank Filmemacher Federico Fellinis Film «Casanova» aus dem Jahr 1976 erlebte der venezianische Karneval ein Comeback.

Es dürfte kaum verwundern, dass sich der Weg vom Hotel zum Karnevalsball in den Kostümen nicht ganz einfach gestaltet. Alleine schon das Besteigen der Gondel war zum Beispiel in der «Osterrobe für eine Zarin oder eine Hommage an Fabergé» eine sportliche Herausforderung. Sylvie Le Louarn-Motte meisterte zwar die Aufgabe, verlor dabei jedoch das grüne Fabergé-Ei, das ins Wasser fiel. Es sollte 15 Stunden dauern, bis das in der Zwischenzeit ziemlich ramponierte Ei von venezianische Tauchern gefunden wurde.

«Osterrobe für eine Zarin oder eine Hommage an Fabergé» / J.P. Martinez, Maison Martin d’Autry Zepter mit Ei / Michel Carel Frankreich, 2013 ©swmb

Meist ohne Masken

Bei den venezianischen Karnevalsbällen, von denen das Ehepaar - Claude Le Louarn-Motte ist erfolgreicher plastischer Chirurg – jeweils zwei besucht, wird in den allermeisten Fällen auf Masken verzichtet. An ihre Stelle kommen aufwändige Perücken und Hüte oder auch Fächer und Schirme zum Zuge, hergestellt von wahren Künstlern ihres Fachs, wie Jacky Blanchard, Sylvain Le Guen oder Michel Heurault. Wobei die beiden Letzteren Maîtres d’Art sind, von denen es in jedem Kunsthandwerk in Frankreich jeweils nur einen gibt.

Vanité (Eitelkeit) Kostüme: Atelier Jacky Blanchard Frankreich, 2017 ©swmb

Die Präsentation im Museum

Für die Präsentation der Kostüme wurden extra 35 Puppen angefertigt. «Es dauerte lange, teilweise Stunden, bis die Puppen angezogen waren», sagt Museumsdirektorin Laura Sinanovitch. Die schweren Kostüme liessen sich nur mit grosser Mühe über die starren Mannequins ziehen. Bei der Auswahl der Kostüme habe sie den Fokus insbesondere auf deren Vielfalt, die unterschiedlichen Handwerkskünste sowie die Farben gelegt. So aufwändig die Kostüme, so auch deren Präsentation unter Kronleuchtern und einem dem Palazzo nachempfundenen Marmorboden aus Teppich.

----

Ausstellung «Exquisite Kostüme venezianischer Karnevalsbälle» im Spielzeug Welten Museum: bis 7. Oktober 2018