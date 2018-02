Tribute Award Posthum an Martin Ain von Celtic Frost

Martin Ain wird posthum mit einem Tribute Award für sein musikalisches Schaffen geehrt. Zusammen mit Tom Gabriel Fischer gründet Martin Stricker unter dem Künstlernamen Martin Ain in den frühen 80er Jahren die Extreme-Metal-Band Celtic Frost, deren Debüt-Album „Morbid Tales“ für Aufsehen in der internationalen MetalWelt sorgte.

Kaum eine andere Schweizer Band übte eine solche Strahlkraft aus mit prominenten Fans wie Marilyn Manson, Kurt Cobain oder Dave Grohl. Martin Ain und Celtic Frost schrieben nicht nur Schweizer Metal-Geschichte, die Zürcher Band prägte das Metal-Genre weltweit – auch heute noch, zehn Jahre nach ihrer Auflösung im Jahr 2008.

Nach der Auflösung von Celtic Frost wurde Martin Stricker als innovativer Zürcher Gastronom bekannt. Er war treibende Kraft hinter der Live-Karaoke Show „Karaoke from Hell“ und musikalisch vermehrt im Hintergrund tätig. Eines seiner letzten Projekte, zusammen mit dem engen Freund und Komponisten Jan Graber, hiess „Graber: Lieder zum Schluss“. Hier sang er über ein ihm wohlvertrautes Thema: den Tod. Und mit der Band „Orphan Drug“ stand er gerade in den Startlöchern.

Martin Stricker war stets angezogen von den dunklen Seiten des Lebens. Er starb im vergangenen Oktober völlig überraschend im Alter von 50 Jahren an den Folgen eines Herzstillstands. Mit ihm verliert die internationale Metal-Gemeinde und die Schweizer Musikszene eine aussergewöhnliche Persönlichkeit. „Er hatte den Mut, Grenzen zu überschreiten, Genres zu kombinieren, so dass etwas Neues entstand“,

sagt Roman Varisco, Geschäftsführer vom Verein Press Play über die Ehrung. „Martin Ain war als Teil von Celtic Frost ein Stück Avantgarde in der damals mit Scheuklappen versehenen Heavy Metal-Szene und immer ein Mensch, der an seine Kunst glaubte, aber auch daran, ein Mensch zu sein."

Im Anschluss an die Laudatio des Musikproduzenten und Coroner-Gitarristen Tommy Vetterli wird Martin Strickers Lebenspartnerin Steffi Neuhauser den Tribute Award entgegennehmen. Sie wird dabei begleitet von seinem langjährigen Freund Jan Graber.

Weitere Laudatoren an den SMA 2018 sind unter anderem der Social Media Shooting Star Gabirano, die beiden Beachvolleyballerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré, Mathieu Jaton, Direktor des Jazz-Festivals Montreux und die beiden Schauspielerinnen Luna Wedler und Zoë Pastelle, die soeben beide für den Schweizer Film „Blue My Mind“ mit dem Schweizer Filmpreis nominiert wurden, Sängerin Beatrice Egli sowie die beiden Musiker Baschi und Manillio.