US-Dramatiker David Mamet schrieb Theaterstück über Weinstein

"Ich redete mit meinem Broadway-Producer und er sagte: "Warum schreibst du kein Stück über Harvey Weinstein?" Also habe ich das getan", sagte Mamet der "Chicago Tribune" in einem am Freitag veröffentlichten Interview.

Mamet hat bereits dutzende Filme, Theaterstücke und Bücher geschrieben. Die Berichte über sexuelle Übergriffe Weinsteins hatten im vergangenen Jahr die MeToo-Kampagne gegen sexuelle Belästigung von Frauen ins Rollen gebracht, die seitdem auf viele Branchen und Länder übergegangen ist.

"Jede Gesellschaft muss sich dem unbezähmbaren Geist der Sexualität stellen, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, von denen keine richtig gut funktioniert", sagte Mamet weiter. "Es gibt eine grosse Schwierigkeit, wenn man die Herangehensweise wechselt, was wir anscheinend gerade machen. Die Leute werden verrückt."