Dem Mann drohen im Falle einer Verurteilung bis zu sechs Jahre Haft. Ihm wird vorgeworfen, am 9. Mai in das Haus der Sängerin in dem Villenviertel Hollywood Hills eingedrungen zu sein.

Der Einbrecher soll sich in der Villa zwölf Stunden über Nacht aufgehalten haben, bevor er am nächsten Tag von einem Assistenten der 30-jährigen Sängerin entdeckt wurde. Rihanna ("Diamonds", "Work") war zu diesem Zeitpunkt laut Staatsanwaltschaft nicht in ihrem Haus in Kalifornien.