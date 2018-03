Verstorbener Maler Dalí nach Vaterschaftszoff zurück in Ruhestätte

Berner Museumsnacht zieht erneut Scharen an

Die Berner Museumsnacht zieht auch in diesem Jahr die Massen an. Das zeigte sich zu Beginn des Anlasses am frühen Freitagabend. Vor dem bunt beleuchteten Bundeshaus beispielsweise war schon kurz nach dem Start zur Museumsnacht eine lange Menschenschlange zu sehen.