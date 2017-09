0,5 Prozent Leerwohnungen in Basel - Schweizweit so viele leere Wohnungen wie noch nie

In der Schweiz stehen so viele Wohnungen leer wie noch nie. Am 1. Juni 2017, dem Stichtag der Leerwohnungszählung des Bundesamts für Statistik, waren 64'893 Wohnungen unbesetzt. Das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Nach dem Kanton Zug hat Basel-Stadt die geringste Zahl an Leerwohnungen (0.5 Prozent).