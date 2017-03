1,9 Millionen für Platzgestaltung bei Baloise-Areal in Basel

Der neue Platz soll sich nahtlos an das Quartier und an den sich im Bau befindlichen Boulevard Aeschengraben anschliessen, heisst es in einer Regierungsmitteilung vom Dienstag. Die Baloise wolle sich an den Gesamtkosten für die Umgestaltung von 1,9 Millionen Franken mit 539'000 Franken beteiligen.

Neben dem eigentlichen Platz am früheren Standort des Hotels Hilton soll im Parkweg zwischen der Einmündung in den Aeschengraben und der Einfahrt in die Tiefgarage der Baloise eine gepflästerte Begegnungszone entstehen. Ausserdem soll unter anderem das Trottoir an der Nauenstrasse verbreitert werden.

Beim neuen Platz sind im Weiteren Sitzbänke vorgesehen. Diese sowie neue Bäume will die Regierung aus dem Mehrwertabgabefonds finanzieren. Die Umgestaltung soll mit den sich im Bau befindlichen drei Neubauten des Baloise-Konzerns abgestimmt werden. Dieser will die Gebäude 2020 beziehen.