100'000 Franken aus Basel für Pendler-Veloparkplätze im Umland

Basel-Stadt steuert 100'000 Franken aus dem Pendlerfonds an Veloparkplätze in drei Gemeinden der Umgebung bei. Davon profitieren drei Tramhaltestellen in Allschwil BL, der Bahnhalt in Wyhlen (D) und der Bahnhof in Schopfheim (D). Mehr Komfort für Velos soll zum Umsteigen auf den ÖV beitragen.