1001 Vorangemeldete für den Dreiländerlauf!

Und Voranmelden lohnt sich. Nachmelden am Lauftag selber – im Innenhof des Rathauses – ist natürlich möglich, kostet aber eine Zusatzgebühr von 10 Franken. Für den Halbmarathon (21,1 Km) beträgt das Startgeld ohne Gebühr 45, für den 10,3 Km-Lauf 35 Franken. Online-Anmeldungen sind noch bis zum 25. Mai möglich. Wer sich bis dahin nicht entscheiden kann, mitzulaufen, kann sich auch am Samstag vor dem Lauf noch ohne Gebühr nachmelden. Und zwar bei Ochsner Sport im 1. OG des Stücki Centers von 10 bis 15 Uhr. Hier können die Vorangemeldeten auch ihre Startnummern abholen.

Am Sonntag fällt dann um 10.45 Uhr der Startschuss zum Halbmarathon durch alle drei Länder unserer Regio. Die abwechslungsreiche Strecke führt vom Basler Marktplatz aus über die Rheinbrücke ins Kleinbasel, dann über die Dreirosenbrücke wieder ins Grossbasel, über die Grenze nach St. Louis, vorbei am Hüninger Wildwasserpark, über die weltlängste freitragende Rad- und Fussgängerbrücke «Dreiländerbrücke» ins deutsche Weil am Rhein, durch das Landesgartenschaugelände und die Langen Erlen wieder in die Schweiz nach Basel und via Rheinpromenade und Wettsteinbrücke zurück zum Marktplatz.

Aber auch die 10,3-Kilometerstrecke hat etwas zu bieten. Sie geht ebenfalls zuerst über die Rhein- und am Ende über die Wettsteinbrücke. Dazwischen bleiben die Läuferinnen und Läufern aber grösstenteils am Rheinufer – mit einer Runde in Kleinhüningen. Auf einer 2,3 Kilometer langen Strecke zwischen Rhein- und Wettsteinbrücke bleiben die Schülerinnen und Schüler. Für Unterhaltung und das kulinarische Wohl ist auf dem Marktplatz gesorgt.

Gut 1'500 Läuferinnen und Läufer aus 27 Ländern waren letztes Jahr dabei, die meisten aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich. Aber es starteten auch Teilnehmer aus Indien, Finnland oder Portugal.