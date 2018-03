15 Prozent ab Basel: Nach Lust und Laune auf dem Zugnetz Europas reisen

In den Zug setzen, losfahren und schauen, wie es am Ziel aussieht. Dort bleiben oder weiterziehen. Dafür steht Interrail. Die Interrail-Bahnpässe gibt es bereits seit über vierzig Jahren und immer noch packen Jugendliche, Erwachsene aber auch Senioren ihren Rucksack und steigen in den Zug. Und wer bis Ende März bucht, profitiert von 15 Prozent Rabatt auf die Sommerangebote.

Mit einem Ticket über den ganzen Kontinent fahren ist «in»: Motto: abends in Paris einschlafen und morgens in Barcelona aufwachen. Mit InterRail reist es sich leicht und unabhängig per Zug durch Europa. Wer gerne mit der Eisenbahn reist, kann diese Vorliebe mit einem InterRail-Ticket nach Herzenslust ausleben.

Mit dem Sonnenuntergang einer neuen Stadt entgegen. ©keystone

Das Interrail-Ticket kann man als «One Country Pass» für ein einzelnes oder als «Global Pass» für 30 Länder in Europa kaufen. Der «Global Pass» kann als täglich gültiges Ticket oder als sogenannter Flexi-Pass gekauft werden. Letzterer ermöglicht Fahrten etwa an 10 von 22 Tagen. Wer bei seiner ersten Interrail- Tour dagegen möglichst viel sehen will, der ist mit dem täglich gültigen Ticket besser dran. Wichtig anzumerken ist hier, dass das Interrail-Ticket nicht im Wohnsitzland gilt.

Und wer bis zum Ende dieser Woche auf interrail.eu bucht, spart 15 Prozent auf das gesamte Angebot. Jugendliche von 12-27 Jahre bezahlen für 30 Tage reisen mit der Möglichkeit jeden Tag die Stadt oder gar das Land zu wechseln 434 Euro, Erwachsene bis 60 Jahre 541 Euro und Senioren 488 Euro. Bei diesen Preisen und den fast unendlichen Möglichkeiten kann auch keine Billig-Airline mehr mithalten.

©keystone

Was nostalgisch klingen mag, erlebt ein Revival. In der Schweiz befinden sich die Verkäufe von Interrail-Pässen auf einem Allzeit-Hoch. Allein im letzten Jahr verkauften die SBB insgesamt fast 44’000 Interrail-Tickets. Hinter dem Boom steckt, in Zeiten von EasyJet, ein veränderter Geist: Denn bei vielen Menschen steht heutzutage wieder vermehrt das Reiseerlebnis im Vordergrund.

1972 kostete der Pass 235 Deutsche Mark, jeder unter 21 Jahren konnte damit fahren. Für viele gehörte die Reise zum Erwachsenwerden dazu: das erste Mal ohne die Eltern unterwegs. Jeden Tag frei entscheiden, ob man noch einen Tag in Paris bleibt oder schon weiter nach Rom fährt, ob man die Nacht im schmalen Herbergsbett verbringt oder am Strand. Und jeden Tag nachzählen, ob das Geld noch reicht. In den letzten vierzig Jahren hat sich aber auch viel verändert. Früher war «Interrail» auf Jugendliche beschränkt, heute gibt es die Pässe für alle Altersklassen.

Ein Interrail Ticket aus dem Jahr 1982 ©wikimedia commons

Man kann heute noch mehr Strecke hinter sich legen und noch mehr Grenzen überwinden als früher: 30 europäische Länder sind im Pass dabei, einschliesslich der Türkei.

Das kompaktere Angebot dürfte auch all die Nörgler entwaffnen, die schon zu den besten Zeiten schimpften, Interrail sei nichts als «Kilometerfresserei». Man kann es auch so sagen: Mit Interrail wurde Reisen flexibel.

Fahren Sie über Ostern auch weg? Erzählen Sie es uns auf Facebook!