150. Jubiläumssynode der Römisch-Katholischen Kirche Basel-Stadt

Einen kleinen Rückblick auf die Entstehung der Synode und 45 Jahre intensive Arbeit konnte Synodenpräsident Martin Elbs zusammenmit der Begrüssung bieten. Die laufende Legislaturperiode geht bis Sommer 2019, dann wird eine neue Synode für vier Jahre gewählt.

Personell mussten Kirchenrat und Synode von der langjährigen Co-Dekanatsleiterin Monika Hungerbühler Abschied nehmen – sie war währen 9 Jahren mit beratender Stimme im Kirchenrat vertreten. Kirchenratspräsident Dr. Christian Griss verdankte Hungerbühlers grosse Arbeit und wies auf ihre zahlreichen Verdienste unter anderem im Zusammenhang mit der Errichtung des Pastoralraums Basel-Stadt hin.

Neu in den Kirchenrat wählte die Synode Nadine Gautschi (Seelsorgeraum Heiliggeist) für das Ressort Personal. Der Kirchenrat ist sehr froh über diese hoch qualifizierte Verstärkung.

Im geschäftlichen Teil konnte die Jahresrechnung 2017 mit grossem Dank und Applaus für Kirchenrat Patrick Kissling und das Finanzteam verabschiedet werden. Ein moderater Rechnungsüberschuss von CHF 235'862 konnte dem freien Eigenkapital zugewiesen werden.

Der Seelsorge- und Verwaltungsbericht 2017 wurden mit einigen Kommentaren zur Kenntnis genommen und verdankt. Die gedruckte Ausgabe kann bestellt werden via kontakt@rkk-bs.ch. Unstreitig verlängert wurde der Vertrag über die gemeinsame Trägerschaft der Offenen Kirche Elisabethen (OKE). Inhaltlich musste vor allem die Eingliederung der OKE in den neuen Pastoralraum Basel-Stadt angepasst werden. Schliesslich wurde noch die Bauabrechnung über den Anschluss der Pfarrei St. Franziskus an das Fernwäme-Netz Riehen verabschiedet. Die umweltfreundliche Massnahme konnte um 16% günstiger als budgetiert abgeschlossen werden.