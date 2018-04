16-jähriger mit Auto unterwegs und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am späten Freitagabend kontrollierte eine Polizeistreife in der Kandelstraße in Breisach einen französischen Pkw. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie feststellten, dass am Steuer ein 16jähriger Junge saß. Zudem konnten die Beamten eine Beeinflussung durch die Einnahme von Betäubungsmitteln feststellen.