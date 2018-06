16. Juni: Eröffnung Gartenbad Bachgraben

In den letzten Wochen fanden die letzten Sanierungsarbeiten im Gartenbad Bachgraben statt. Unter grossem Einsatz der verantwortlichen Bauleute sowie Mitarbeitenden der beiden beteiligten Departementen (BVD und ED) wurden die beiden Becken des Gartenbads inklusive Leitungssysteme erneuert. Das Gartenbad öffnet nun am Samstag, den 16. Juni seine Tore. Die Gäste dürfen sich auf Schwimmbecken freuen, die nun wieder in einem kräftigen Blau erstrahlen.

Die beiden Becken des Gartenbads inkl. Leitungssysteme wurden in der Wintersaison 2017/18 saniert. Die Arbeiten dauerten rund 10 Monate und konnten bei guter Witterung bis Mitte Juni 2018 abgeschlossen werden. Sie waren erforderlich, da im Laufe der Jahre die Folien zur Abdichtung der Becken undicht geworden sind und ersetzt werden mussten. Ferner wurden sämtliche unterirdischen Wasserleitungen sowie alle Plattenbeläge um die Becken erneuert.