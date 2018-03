18-Jährige am Bahnhof SBB ausgeraubt und verletzt

Unfallflucht und Trunkenheit am Steuer im Grenzgebiet

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Rheinfelden (DE) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Verursacher beging darauf Unfallflucht. In der Nacht auf Samstag ereingeten sich im Grenzgebiet ein weiterer Unfall, Grund dafür war Alkohol.