18-Jähriger ohne Führerschein unter Drogeneinfluss begeht Unfallflucht

Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Nach dem Unfall verringerte der BMW-Fahrer zunächst seine Geschwindigkeit, fuhr dann aber unvermittelt in Richtung Bahnhofstraße davon. Die Mercedes-Fahrerin informierte die Polizei, die eine Fahndung nach dem BWM einleitete. Eine Streife konnte in der Riesstrasse das betreffende Fahrzeug antreffen. Der BMW-Fahrer saß bei laufendem Motor und verschlossenen Türen im Fahrzeug. Er wurde an der Weiterfahrt gehindert und aufgefordert auszusteigen. Bei einer anschließenden Personen- und Fahrzeugkontrolle wurden bei dem 18-Jährigen typische Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt. Da ein durchgeführter Urintest positiv auf THC verlief, musste er eine Blutprobe abgeben. Weitere Abklärungen ergaben, dass der 18-Jährige keinen Führerschein hat und mit einem nicht versicherten und nicht zugelassenen Auto unterwegs war. Am BMW waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und das Auto sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen verschiedener Delikte aufgenommen.