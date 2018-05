1908: allererstes Spiel der deutschen Nationalelf ausgerechnet in Basel mit saftiger Niederlage

Es war ein trüber, regnerischer Sonntagnachmittag mit gelegentlichen Hagelschauern. Trotzdem fanden sich rund 5000 Zuschauer auf dem Landhof ein, um das erste Match der Deutschen Nationalmannschaft zu verfolgen. Für die damalige Zeit eine ungeheure Menschenmasse. 200 davon durften das Privileg geniessen, im Trockenen von der extra für dieses Ereignis neuerrichteten Tribüne aus mitzufiebern.

Das offizielle Match-Programm. Man beachte den Eintrittspreis. Bild © ETH Zürich

Ohne Tribüne kein Match

Der Bau der Holztribüne war eine Bedingung der 1895 gegründeten Schweizerischen Football-Association (SFA), dem Vorläufer des heutigen Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) für die Austragung der Partie auf dem Landhof. Dessen Hausherr, der aufstrebende FC Basel 1893, paukte den Entscheid am 19. März 1908 an einer Vereinssitzung ohne nennenswerte Gegenwehr durch und sprach so einen Kredit in Höhe von 4000 Franken für den Bau. Also nur gerade mal zwei Wochen vor dem Match.

Gleich wird angepfiffen. Bild © ETH Zürich

Fussball in den Kinderschuhen

Um das, aus Schweizerischer Sicht, Happy End gleich vorwegzunehmen: die Eidgenossen gewannen das Match mit 5:3. Die deutschen beklagten danach vor allem die schwache Leistung ihrer Abwehr. Erschwerend kam dazu, dass die meisten deutschen Spieler sich erst per Zufall während der selbst bezahlten und organisierten Bahnfahrt nach Basel kennenlernten. Einige sogar unmittelbar vor Anpfiff in der Garderobe. Von ihrer Nominierung für die Nationalelf wurden die Spieler wenige Tage vor Spielbeginn in Kenntnis gesetzt. Von den heute üblichen Fantasiesummen ahnten die damaligen Fussballer auch nichts. Vom noch jungen DFB bekamen sie im Nachhinein lediglich ganze 20 Mark für Spesen.

Brenzlige Situation bei nasskalter Witterung. Bild © ETH Zürich

Die Schweiz als Fussball-Pionier

Im Gegensatz zu Deutschland gehörte die Schweiz zu den Wegbereitern des modernen Fussballs. Als Gründungsmitglied der FIFA, die am 21. Mai 1904 ins Leben gerufen wurde, bestritt die Schweiz bereits am 12. Februar 1905 in Paris gegen Frankreich ihr erstes offizielles Länderspiel, welches 1:0 verloren wurde. Die Schweiz war nicht nur Deutschlands erster Gegner, sondern war auch die erste Nationalmannschaft, die nach den beiden Weltkriegen gegen die Deutschen antrat: am 27. Juli 1920 auf dem Utogrund in Zürich (1:4) und am 22. November 1950 im Neckarstadion in Stuttgart (1:0). Letzteres ging als «Schlammschlacht von Stuttgart» in die Fussball-Annalen ein.

Der Länderspiel-Evergreen

Sowohl für die Schweizer als auch für die deutsche Nationalmannschaft ist die gegenseitige Begegnung mit insgesamt 52 Spielen die häufigste Länderspielpaarung. Mit Ausnahme der Premiere 1908 auf dem Landhof zogen unsere Rotweissen dabei immer den Kürzeren. Aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums des ersten Länderspiels Schweiz - Deutschland trafen die beiden Teams am 26. März 2008 im St. Jakob Park wieder aufeinander. Das Match endete mit 0:4 für die DFB-Auswahl.

Noch ein Nachtrag zu Schiedsrichter Dewitt, der mit Anzug und Zylinder die Partie Schweiz gegen Deutschland 1908 in Basel leitete und so bei anderen Unparteiischen einen Modetrend auslöste: das «Schiedsrichtern im steifen Hut» wurde bald von offizieller Seite verboten.