1960: Als Frau ihre Aufgabe und Grenzen noch kannte. Barfi.ch erinnert mit Wehmut an die perfekte Baslerin

Es ist allerhöchste Zeit, sich jetzt noch einen Mann zu suchen. Doch wie wird aus der einsamen Single eine begehrte Frau? Ganz einfach wie in der guten alten Zeit. Da ging die Frage der perfekten Partnerin nicht einher mit einem tausendseitigen Katalog voller Fragen. Denn seien wir doch endlich einmal ehrlich: Die Sache ist denkbar einfach. Eine gute Frau soll kochen, putzen, nähen, Blumen binden, vorzeigbar sein und – nicht Bedingung, aber kein Hinderungsgrund – auch noch wenigstens etwas im Kopf haben. Und für Kinder soll sie natürlich sorgen. Mit allem, was vorher dazugehört.

Früher war die Welt noch in Ordnung

Genauso eben, wie es der Fernseh-Beitrag «Die ideale Frau» aus dem Jahre 1960 zeigt. In einer Miss-Wahl der ehrlichen Art. Für damals. Fünf Damen treten gegeneinander an. Doch nicht allein das Aussehen, sondern die der Frau von Gott gegebenen und vom Manne zugewiesenen Fähigkeiten entscheiden, wer den Titel holt. Hoffen wir, dass die wieder durchgeführte «Miss Schweiz Wahl» im Frühling 2018 endlich wieder zeigt, wo Bartli den Most holt.

