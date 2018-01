2,3 Millionen für Wasser aus der Wiese

IWB baut bis Ende 2018 eine zusätzliche Rohwasserpumpstation in den Langen Erlen. Die neue Rohwasserpumpstation ist Teil des Konzeptes zur Wasserversorgung in Notlagen. Damit erschliesst IWB neben der bestehenden Rheinwasserentnahme eine alternative Wasserquelle für den Fall einer länger dauernden Verschmutzung des Rheins. In diese zusätzliche Massnahme der Versorgungssicherheit investiert IWB 2.3 Millionen Franken.