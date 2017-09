2-jährige büxt aus, um sich mit Süssigkeiten zu versorgen

Heute, um die Mittagszeit, bemerkte eine aufmerksame Bürgerin in einem Supermarkt in der Zähringer Strasse in Freiburg in Br., wie ein kleines Kind mit Kindereinkaufswagen alleine zwischen den Regalen unterwegs war.

Der Wagen war radvoll mit Süssigkeiten beladen. Sie sprach das 2-jährige Mädchen an und suchte mit ihr zusammen nach den Eltern. Nach erfolgloser Suche ging sie mit dem Mädchen zum Polizeiposten Freiburg-Zähringen.

Eine Streife des Postens rückte daraufhin aus und traf kurze Zeit später auf die grosse Schwester der Ausreisserin, die bereits nach der Vermissten Ausschau hielt. Die Kleine hatte wohl einen unbeobachteten Moment abgepasst, um die Wohnung für ein paar Besorgungen zu verlassen.

Die Familie konnte nun glücklicherweise wieder zusammengeführt werden. Ob die kleine Schwester die Süssigkeiten behalten durfte, ist leider nicht aktenkundig. Jedenfalls sind sich nach diesem Erlebnis sowohl die Eltern, als auch die grosse Schwester darüber bewusst, dass ihr Nesthäkchen bereits äusserst selbstbewusst um das eigene leibliche Wohl besorgt ist. Sie werden zukünftig wohl etwas besser aufpassen müssen.