2. Basler Frauenlauf

Petrus scheint es mit dem Basler Frauenlauf gut zu meinen, denn bei Höchsttemperaturen von über 25 Grad steht einem Lauf durch die Basler Innenstadt bei sommerlichen Wetter nichts im Weg. Es werden 1'800 Läuferinnen erwartet, wie barfi.ch mitgeteilt wurde.

Die Route

Auf der 5,35 km langen Runde des Basler Frauenlaufes entlang des Rheins können die Frauenläuferinnen einen Blick auf verschiedene Sehenswürdigkeiten, Bauwerke und attraktive Plätze der Basler Innenstadt wie den Roche-Tower, das Baselmuseum und den Solitude-Park werfen. Entlang am schönen Rhein verläuft die Laufstrecke, die den Fluss gleich zweimal überquert und ihr Start und Ziel am belebten Marktplatz findet. Die 10-km- Frauenlaufheldinnen erleben die abwechslungsreiche Strecke doppelt: Sie drehen zwei Runden mit insgesamt 10,7 Kilometern.

Zudem gibt es noch eine 10,7 km Strecke. Dabei wird in folgenden Kategorien gerannt: U10, W15, W20, W25, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75.

Feminin & funktionsfähig: das neue Frauenlaufkleid

Eine Neuheit in Sachen Sport & Mode wird dieses Jahr voller Stolz vom Frauenlaufteam persönlich vorgestellt: das Frauenlaufkleid! Ein Kleid mit integrierter Hose und vielen liebevollen Details - die Idee dazu schlummerte seit Jahren in den Köpfen der Organisatorinnen. Gemeinsam mit der Designerin Kathrin Ludescher von Allsport wurde aus dem Traum ein feminines und funktionsfähiges Sportoutfit in Marineblau, das in limitierter Auflage von 250 Stück in Europa produziert wurde. Die Teilnehmerinnen können es bei der Anmeldung vorbestellen.

Kurzweilige Warterei

Lifestyle, Sport & Fashion sind die Themen, um die sich alles dreht, bevor der Startschuss fällt. Die Partner & Aussteller verkürzen mit tollen Produkten, Goodies und Gewinnspielen die Wartezeit, während das bunte Bühnenprogramm für Abwechslung und Ablenkung sorgt, wenn das Lauflampenfieber zu groß wird. Lauftaugliche Frisuren und Make-Ups können sich die Damen in der Stylinglounge zaubern lassen.

Ablauf

ab 08.00 Uhr Messestart

09.00 - 12.00 Uhr Startnummernausgabe am Marktplatz

09.00 - 10.30 Uhr Nachmeldung für 10 km

09.00 - 11.30 Uhr Nachmeldung für 5 km

10.00 - 15.00 Uhr Kleidersackabgabe

11.40 Uhr Warm-Up für die 10 km

11.50 Uhr Start für 10 km Lauf

12.50 Uhr Warm-Up für alle 5 km Läuferinnen

13.00 Uhr Start für 5 km Lauf

13.05 Uhr Start für 5 km Nordic Walking

14.00 Uhr Siegerehrung

Nachanmeldung möglich

Wer die Anmeldefrist verpasst hat, kann sich ganz einfach von 8 Uhr bis eine Stunde vor dem Start auf dem Marktplatz anmelden.

© Basler Frauenlauf

