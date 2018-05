2. RTV-Sieg im 2. Playoff-Spiel: für den RTV ist die NLA in Sichtweite

Der RTV startete hochkonzentriert in diese um den Aufstieg womöglich bereits vorentscheidene Partie. In der emotionalen Atmosphäre ging zwar Baden 1:0 in Führung, es sollte jedoch bereits die letzte Führung für die Aargauer in diesem Spiel überhaupt gewesen sein. Der RTV fand in der Folge sehr rasch zu seiner gewohnten Leistung und führte nach zwölf Minuten 6:3, nach 24 Minuten mit 10:6 und zur Pause gar 14:9.

Wesentlichen Anteil daran hatte speziell Torhüter Aistis Pažemeckas. Der litauische Nationaltorhüter in Diensten des RTV hielt allein in der ersten Halbzeit 44 Prozent aller Schüsse, welche auf seinen Kasten kamen - ein hervorragender Wert. In der Offensive glänzte in den ersten 30 Minuten Florian Goepfert mit fünf Treffern, während Spielmacher Tibor Jurjevic in der Startphase ungewohnt viele Fehler unterlaufen waren.

Der Fünftore-Vorsprung zur Pause verlieh dem RTV im weiteren Spielverlauf noch mehr Sicherheit. Elf Minuten nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit führte der RTV bereits mit 20:11, agierte aus einer starken Abwehr heraus und Baden fand auch im weiteren Spielverlauf nie auch nur ansatzweise ein Mittel, um die Basler nochmals in Bedrängnis zu bringen.

Zwölf Minuten vor Schluss hatte der RTV zehn Tore Vorsprung (24:14) und konnte es sich erlauben, in der Schlussphase einen Gang zurück zu schalten und allen Spielern genügend Spielzeit zu verschaffen.

Der RTV beeindruckte in Baden wie so oft in dieser Saison als gefestigtes, nur sehr schwer berechenbares Kollektiv. Nach dieser eindrücklichen Darbietung in Baden zweifelt kaum mehr jemand daran, dass sich diese Mannschaft in den nächsten Tagen den Aufstieg in die NLA definitiv sichert. Erfolgreichste Torschützen in Baden waren Florian Goepfert mit sieben Trefffern, der rumänische Topskorer Rares Jurca (6) sowie der unverwüstliche Captain Igor Stamenov (5).

Die rund 150 mitgereisten RTV-Fans feierten ihre Mannschaft zu Recht und sorgten für eine prächtige Stimmung. Noch braucht es aber noch einmal vollste Konzentration, um am kommenden Samstag auch den dritten Playoff-Match in Serie für sich zu entscheiden. Die Aussichten dafür sind in der Tat rosig.

STV Baden - RTV 1879 Basel 19:26 (9:14)

Sporthalle Aue, Baden. - 635 Zuschauer. - SR: Sager/Styger. - Torfolge: 1:0, 1:2, 3:3, 3:6 (12.), 4:7, 5:9 (23.), 6:10, 7:11 (25.), 9:14; 10:14, 10:17 (35.), 11:17 (36.), 11:20 (41.), 13:21, 13:24 (48.), 18:24 (54.), 19:26. - Strafen: dreimal 2 Minuten gegen den STV Baden, fünfmal 2 Minuten gegen den RTV 1879 Basel.

STV Baden: Wyss/Schöpfer; Wildi (3), Bühler (3), Grundböck, Ramon Schweizer, Zuber (3), Hock (2), Hochstrasser (2), Seitle (6/2), Patrick Schweizer. RTV 1879 Basel: Pazemeckas/Pfister (für einen Penalty (42.) und ab 57.); Hylkén (2), Berger (1), Goepfert (7), Stamenov (5), Ebi, Jurjevic (3), Attenhofer, Basler (2), Ahmetasevic, Jurca (6/3), Meier, Steiner.

Bemerkungen: Beide Mannschaften komplett, RTV setzt alle Spieler. - Schöpfer hält zwei Penaltys von Jurca (44./12:21 und 49./14:24). - Time-Outs: STV Baden: 17. (4:7) und 44. (12:21). RTV: 27. (8:11) und 54. (18:24). - Rund 150 RTV-Fans in der Halle. - Schwache Schiedsrichterleistung.

Die Eckdaten der Aufstiegs-Playoffs zur NLA auf einen Blick

Sa 19.5. 18:00 Uhr RTV - STV Baden Basel, Rankhof

Weitere Spiele (je nach Verlauf der ersten drei Spiele):

Di 22.5. 20:00 Uhr STV Baden - RTV Baden, Aue

Do 24.5. 20:15 Uhr RTV - STV Baden Basel, Rankhof