Noch in der Morgendämmerung des Samstagmorgens besammeln sich in einem Innenhof im Zentrum von Sissach über 100 Personen. Alle sind sie gekommen, um bei der traditionellen Schlachtung zweier Schweine dabei zu sein. Senioren, Jugendliche, Familien. Sie haben Interesse an der «Metzgete», die in den vergangenen Wochen schweizweit für Schlagzeilen gesorgt hatte.