3’000 Gratis-Jugend-Tageskarten für die Swiss Indoors Basel

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft unterstützt das bedeutendste Tennis-turnier der Schweiz und das drittgrösste Hallenturnier der Welt mit einem finanziellen Bei-trag aus dem Swisslos Sportfonds Baselland. Im Rahmen der Jugendaktion „Take that Ticket“ - präsentiert von der Basler Zeitung in Zusammenarbeit mit Banque CIC (Suisse), Swisslos-Sportfonds Basel-Stadt und Swisslos Sportfonds Baselland - werden Jugendli-chen der Region Basel insgesamt 3’000 Tickets für die Qualifikations-Spiele am Samstag, 21. Oktober 2017, kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit dieser Aktion, initiiert durch Roger Brennwald, Turnierpräsident der Swiss Indoors Ba-sel, und Joris Zahnd, Sales Manager, erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit, die At-mosphäre am Center Court hautnah zu geniessen und international bestandene Profispie-ler sowie die einzigartige Tenniskunst in der Basler St. Jakobshalle live zu erleben. Ausschlaggebend für den Entscheid des Regierungsrates war die Tatsache, dass die Swiss Indoors, seit 2009 zur ATP WORLD TOUR 500 gehörend, den bedeutendsten Schweizer Sportanlass darstellen und dass das Interesse für den Tennissport dank den weiterhin beeindruckenden Leistungen des 19-fachen Grand-Slam-Gewinners Roger Fe-derer nach wie vor ungebrochen gross ist. Karten sind nur solange Vorrat bei der Basler Zeitung am Aeschenplatz in Basel sowie beim Sportamt Baselland an der St. Jakobstrasse 43 in Pratteln erhältlich. Die Karten müssen persönlich abgeholt werden.