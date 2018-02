3'993 Tonnen Essen verteilt - Benjamin Huggel half in Basel mit

Früchte und Gemüse aller Art, Brot vom Vortag, manchmal Milchprodukte – die Schweizer Tafel verteilt täglich überschüssige aber einwandfreie Lebensmittel aus dem Detailhandel. 3'992'879 Kilogramm Lebensmittel gab die Schweizer Tafel im letzten Jahr gratis weiter an soziale Institutionen, die sich um armutsbetroffene Menschen kümmern. Dabei handelt es sich mengenmässig um einen leichten Rückgang von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang bezieht sich in erster Linie auf Palettenware, das ist die Ware aus der Lebensmittelindustrie. Die Menge eingesammelter Ware aus dem Detailhandel ist dagegen kaum zurückgegangen.

In Basel schwang bereits zum sechsten Mal Beni Huggel die Schöpfkelle am nationalen Suppentag der Schweizer Tafel, «weil es einfach eine super Sache ist, was die Schweizer Tafel tut. Wenn überschüssiges Essen an Leute verteilt wird, denen es nicht gut geht, unterstütze ich das natürlich.»

Food Bridge – ein voller Erfolg!

Erstmals können wir eine Jahresbilanz von der webbasierten Spendendatenbank für Lebensmittel ziehen. Akteure aus Produktion und Industrie haben insgesamt 195 Tonnen Lebensmittel auf der Food Bridge angeboten, davon haben Hilfsorganisationen 163 Tonnen bezogen und verteilt. Die Food Bridge ist die erste webbasierte Spendendatenbank für Lebensmittel in der Schweiz. Sie funktioniert wie eine Börse: Akteure aus der Lebensmittelindustrie und der Lebensmittelproduktion können ihre Angebote an überschüssiger Ware schnell und einfach online stellen. Sobald ein Angebot auf der Food Bridge erfasst ist, werden die beteiligten Hilfsorganisationen automatisch darüber informiert. Sie holen die Ware direkt beim Anbieter ab und verteilen sie gratis an armutsbetroffene Menschen. „Die Zahlen 2017 zeigen: Die Food Bridge ist erfolgreich, wie wir es aus anderen Ländern kennen. Ein bisschen stolz sind wir darum schon, dass wir die Food Bridge initiiert haben“, sagt Daniela Rondelli, Geschäftsleiterin der Schweizer Tafel.

Die Schweizer Tafel ist die Brücke vom Überfluss zum Mangel

In der reichen Schweiz sind 7 Prozent der Bevölkerung von Armut betroffen. Gleichzeitig landen pro Jahr 2'000'000 Tonnen Lebensmittel im Müll. Das ist absurd. Darum baut die Schweizer Tafel täglich an der Brücke vom Überfluss zum Mangel. Sie verteilt Essen an soziale Institutionen, die sich um armutsbetroffene oder benachteiligte Menschen kümmern. Essen, das weggeworfen wür-de. Die Schweizer Tafel tut aber noch mehr: Den Weg über die Brücke nutzen wir, um Menschen in schwierigen Situationen eine Aufgabe, eine Arbeit zu geben. Die Schweizer Tafel ist ein Sprungbrett in den ersten Arbeitsmarkt und hilft einzelnen Menschen immer wieder, den Weg zu-rück in ein geregeltes Berufsleben zu finden.