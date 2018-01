3. Käsefest in Basel mit rund 3‘500 Besuchern

Geschätzte 3‘500 Besucherinnen und Besucher genossen am Samstag, 27. Januar 2018 die grosse Käsevielfalt in der Markthalle. An 30 Marktständen konnten zweihundertfünfundfünfzig regionale Milch- und Käsespezialitäten degustiert und gekauft werden.