Der Juni ist bekanntlich der Basler Kunstmonat. Und in diesem Jahr bringt er nicht nur bekannte Galerien und ihr exklusives Angebot in die Messehallen, sondern beschert dem Erlenmattquartier auch ein farbenfrohes Wandbild. In Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt Basel-Stadt hat die Künstlerin Patrizia Stalder am Bahnübergang zur Langen Erle ein Werk geschaffen, das mit seiner Lebendigkeit Jung und Alt gleichermassen begeistern soll.