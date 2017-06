324 Millionen aus beiden Basel für Fachhochschule Nordwestschweiz

Tiefere Arbeitslosenquote auch in den beiden Basel

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich im Mai auch in den beiden Basel entspannt. In Basel-Stadt sank die Arbeitslosenquote um 0,2 Punkte auf 3,7 Prozent, in Baselland blieb sie bei 2,9 Prozent. Landesweit wurde ein Rückgang um 0,2 Punkte auf auf 3,1 Prozent registriert.