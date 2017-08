39 neue Kräfte für die Basler Polizei

Die 39 Aspirantinnen und Aspiranten haben den Lehrgang an der Interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch absolviert und abgeschlossen. Für sie folgen nun die weiteren Ausbildungsschritte, während denen sie das Gelernte in der Praxis vertiefen. Ihnen nahm Regierungsrat Baschi Dürr als Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartementes einzeln den Amtseid über die Fahne hinweg ab.

Regierungsrat Baschi Dürr gratulierte den vereidigten Berufsleuten. In seiner Ansprache zeigte er sich überzeugt, dass die Gesellschaft – und mit ihr die Polizei – auch angesichts der neuen Sicherheitsherausforderungen offen bleiben soll. Der Polizeikommandant a.i., Oberstleutnant Martin Roth, hatte zuvor die zahlreichen Gäste aus Politik, Verwaltung und verwandter Organisationen willkommen geheissen. Es freue ihn, dass die Kantonspolizei mit den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihre Präsenz im Kanton weiter verstärken könne, sagte er. Musikalisch umrahmt wurde die gediegene Feier im Münster von der Polizeimusik Basel-Stadt.