3er-Verlängerung: Harziger Start scheint überwunden, doch ein 8er ist er nicht

Schnell nach Frankreich am Dreiländereck, ohne Stress, ohne Stau. Dies ist seit knapp sechs Monaten möglich. Am 9. Dezember wurde die Verlängerung der Tramlinie 3 eröffnet. Seither kann ganz einfach von Basel nach Saint-Louis und zurückgefahren werden. Nicht ganz überraschend blieb der Ansturm wie bei der Linie 8 nach Weil aus. Kein Billig-Euro, kein Einkaufstourismus, kein Französisch? Letzteres scheint das Hauptproblem. Denn die Baslerinnen und Basler haben trotz der geografischen Nähe zu Frankreich eine hohe Hemmschwelle, was den Gebrauch der französischen Sprache betrifft. Und mit dem elsässischen Alemannisch kommt der Besuch aus der Schweiz immer seltener durch. So hofft man bei den BVB und ihrer Verlängerung der Tramlinie 3 vor allem auf die Pendler, welche vom Elsass nach Basel fahren (sollen).

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier

Benjamin Schmid, Mediensprecher der Basler Verkehrsbetriebe übt sich in Optimismus: «Die BVB ist mit der Verlängerung der Linie 3 nach Saint-Louis grundsätzlich zufrieden». Der Betrieb laufe soweit ohne Probleme. «Die Fahrgastzahlen entsprechen den Erwartungen, die im ersten Jahr an eine neue Linie gestellt werden können». Seit rund zwei Monaten ist auch die Park & Ride Station am Bahnhof Saint-Louis eröffnet. Das ermöglicht den Pendlern kurz vor der Grenze zur parkieren und dann mit dem Tram in die Stadt zu fahren. Das Parkhaus bietet Platz für 740 Fahrzeuge. Der Mensch sei ein Gewohnheitstier, ein Pendler erst recht. Bis dieses Angebot rege genutzt werde, dauere es noch eine Zeit. Im Klartext: es gibt noch jede Menge freie Abstellflächen.

Rechnet man die Zahlen der ersten Monate hoch, dürften es pro Jahr rund 200'000 zusätzliche Fahrgäste innerhalb Frankreichs sein und rund 350'000 bis 400'000 zusätzliche Fahrgäste, welche mit dem Tram über die Grenze fahren. «Diese Zahlen entsprechen den Erwartungen der BVB, von jährlich rund 600'000 zusätzliche Fahrgäste». Klingt soweit ganz gut, die Stadt Basel hat knapp 200'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Vergleich mit der Linie 8 ist jedoch ernüchternd: Im Jahr 2017 fuhren 19.13 Mio. Fahrgäste mit der am stärksten frequentierten Tramlinie. Ob die Tramlinie 3 diese Zahl je knacken wird, ist überflüssig. Natürlich nicht. Fest steht jedoch, dass dies auch gar nicht das Ziel der BVB war.

Rosige Zukunft?

Ob die Verlängerung der Tramlinie 3 tatsächlich überhaupt einem Bedürfnis entspricht, kann wohl frühestens in einem halben Jahr bestätigt werden. «Die Erfahrung zeigt, dass es ein bis zwei Jahre dauert, bis eine neue ÖV-Verbindung von den Fahrgästen vollständig angenommen wird», erklärt Benjamin Schmid. «Dies trifft auf die Linie 3 besonders zu». Denn das Grenzgebiet soll sich in den nächsten Jahren stark entwickeln. Die Entdeckungsreise ins häufig unbekannte Elsass kann also weitergehen. Mit dem 3er wenigstens ein paar Kilometer. Quelle chance!