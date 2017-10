4,5 Kilogramm Kokain beschlagnahmt – Täter in Untersuchungshaft

Drei Drogenhändler haben die Baselbieter Strafverfolger am 1. Oktober in Pratteln BL festgenommen. Es handle sich um Nigerianer im Alter von 36 bis 40 Jahren, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Fahnder stellten 4,5 Kilo Kokain im Strassenwert von mindestens einer halben Million Franken sicher.