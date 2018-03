4’500 Franken für den guten Zweck

Am Samstag, 31. März ging es im Shopping Center St. Jakob-Park zu wie in einem Bienenhaus. Kinder, Eltern, Grosseltern ‒ alle wollten einen frisch vom Chocolatier-Team hergestellten Schoggi-Osterhasen verzieren. Bereits zum sechsten Mal fand das traditionelle Osterhasen-Dekorieren statt. Für 5 oder 10 Franken konnte man sich einen der süssen Langohren aussuchen und nach Herzenslust verzieren. Der gesammelte Betrag wird vollumfänglich der Stiftung Pro UKBB gespendet, welche verschiedene Projekte zum Wohl von Kindern, Jugendlichen und Familien im Universitäts-Kinderspital beider Basel unterstützt.

4’500 Franken kamen dank der Aktion für den guten Zweck zusammen. Centerleiter Daniel Zimmermann zeigt sich erfreut: «Es ist schön, dass unsere Kundinnen und Kunden jedes Jahr so begeistert mitmachen. Ohne ihre Mithilfe könnten wir diese sozial wertvollen Projekte in und aus der Region Basel nicht in der Art und Weise unterstützen, wie wir es tun.» Auch Moderatorin und Schauspielerin Susanne Hueber ist gern Teil der Oster-Aktion im St. Jakob-Park: «Gerade an solchen Feiertagen finde ich es wichtig, auch an die zu denken, denen es nicht so gut geht wie uns.» Und im Wissen, damit Gutes zu tun, schmeckt der selbst verzierte Schoggihase doppelt gut.