41. Klosterberg 2017: Soul, Hitze und Raclette

Das grössten Basler Volksfest nach der Fasnacht, begann am Freitagabend um 18 Uhr zunächst gemütlich, wurde jedoch von Stunde zu Stunde wilder und endete erst heute morgen um 03.00 h in der Früh. Auch das ist gut so. Heiss wurden Abend und Nacht. Nicht nur wegen Petrus guter Laune (vielen Dank lieber Mann), Menschenmengen und ausgelassene Stimmung bei guten Bühnenshows, liessen die Temperaturen in die Höhe schnellen. Und trotzdem waren die kulinarischen Renner nicht etwa Icecream, sondern gleich mehrere Raclettestände: Die globale Erderwärmung macht also auch vor Speisekarten nicht halt, diese ziehen parallel zum Thermometer mit.

Wer Lust nach geschmolzenem Käse, super Musik, Spass und Fröhlichkeit hat, der ist sowohl heute wie morgen herzlich eingeladen die irrtümlich ein Jahr zu spät angesetzte 40-Jahr Jubiläums-Ausgabe am Klosterberg zu geniessen. Hartnäckig halten sich die Gerüchte, vom legendären Caipirinha sein trotz grossem Zuspruch noch der eine oder andere Becher erhältlich.

Die Veranstaltung beginnt heute bereits um 11.00 h morgens und soll wieder bis tief in die Nacht andauern. Selbst am Sonntag geht der Betrieb, allerdings nur den Tag hindurch, weiter. Wer heute mit einem Kater aufgewacht ist, kann dank den drei Tagen Festbetrieb sogar eine Erholungspause einlegen, um mit klarem Kopf zu geniessen, was unsere Stadt am letzten Augustwochenende wieder Grossartiges zu bieten hat.

Das Klosterberg Fest beginnt mit coolem Funk von Sugar Daddy:

Noch legen erst die jüngeren Tänzerinnen eine flotte Sohle auf den Beton:

_

Aber auch die vielen Raclette Stände erschüttern die Festgänger aus der Region nicht: Schon kurz vor Acht ist recht viel los:

_

Später am Abend wird klar: Warum eigentlich bis zur Herbstmesse warten. Büchsenschiessen geht, wie Raclette, offenbar immer:

_

Die Nacht hat Feuer und alles fängt erst an: