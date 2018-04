45 Prozent weniger Durchgangsverkehr in Riehen

Die Verkehrszählung vom März 2018 hat aufgezeigt, dass die seit Januar 2017 eingerichtete Umfahrung über die Zollfreistrasse seine Wirkung entfaltet: Der Durchgangsverkehr an der Messstelle Riehen-Grenze in Richtung Basel hat sich im Vergleich zur Situation vor Baubeginn fast halbiert.

Es ist davon auszugehen, dass 45 Prozent des Durchgangsverkehrs entweder über die Zollfreistrasse oder die A98 fliesst. Gegenüber der Messperiode im Frühjahr 2017 hat der Verkehr aus Richtung Lörrach nochmals um rund 10 Prozent abgenommen.

Der verbleibende Verkehr fliesst über die eingerichtete Umfahrungsroute. Die Mehrbelastung auf der Route hat sich durch die Verkehrsabnahme im Vergleich zur Messperiode 2017 ein wenig entspannt. Dies hat positive Auswirkungen für die Anwohnerinnen und Anwohner der Bettingerstrasse, der Rudolf Wackernagel-Strasse sowie für diejenigen des Grenzacherwegs. Besonders markant ist die Verkehrsabnahme in der Rudolf Wackernagel-Strasse.

Aufgrund der Bauarbeiten auf der Höhe der Rössligasse wird der Verkehr seit dem 22. Januar 2018 durch die Inzlingerstrasse in die Schützengasse umgeleitet. Hier hat sich das Verkehrsaufkommen insbesondere in den Morgenstunden im Vergleich zu 2017 entsprechend auch erhöht.

Zulässige Höchstgeschwindigkeiten auf der Umfahrungsstrecke mehrheitlich eingehalten

Mit der Verkehrserhebung wurden während zwei Wochen auch die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge auf den Umfahrungsstrecken gemessen.

Auf der offiziellen Umfahrungsroute über die Bettingerstrasse und Rudolf Wackernagel-Strasse werden die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten konsequent eingehalten, die Übertretensquote ist minimal. In einigen Strassenzügen, in der Schützengasse in Richtung Lörrach, im südlichen Teil des Grenzacherwegs und im Kohlistieg in Richtung Bettingen, wurden allerdings höhere Geschwindigkeiten gemessen. Hier werden vermehrt Kontrollen durchgeführt werden und flankierend dazu „Smileys“ aufgehängt, welche die Geschwindigkeiten sichtbar machen. Die Gemeinde Riehen prüft und erarbeitet derzeit weitere mögliche Massnahmen.

Teilöffnung der Aeusseren Baselstrasse mit Gegenverkehr steht bevor

Weil die Bauarbeiten sehr gut voranschreiten, wird ab September 2018 der ganze Abschnitt Bäumlihofstrasse bis zur Kilchgrundstrasse wieder zweispurig befahrbar sein. Vorher müssen noch Leitungen und Strassenrandabschlüsse fertiggestellt werden. Ausgenommen des späteren Einbaus des Deckbelags ist der Strassen- und Leitungsbau dann in diesem Abschnitt beendet.

Die grossräumige Umleitung bleibt bis 2019 unverändert bestehen.

