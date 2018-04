5 Millionen Legosteinchen für die Bebbi: Bricklive wird aufgebaut

Es ist ein Paradies aus farbigen Legos: In sechs riesigen Pools, die mit tausenden von bunten Legos-Steinen gefüllt sind, können die Kleinen konstruieren, was sie wünschen. Einer dieser sechs Pools ist mit Duplo-Steinen gefüllt. Die Steinchen kommen vor allem aus England und werden fast täglich gereinigt.

Lego-Safari-Landschaft

Zu den fünf Millionen farbigen Klötzchen gehören jedoch auch die 62 Lego-Figuren aus der Safari-Ausstellung. Unterschiedlichste Tiere wurden aus abertausenden Legosteinen konstruiert. Die grösste und aufwändigste Figur ist der Elefant: Sie wiegt 1’200 kg, besteht aus 270'000 Legosteinen und für die Konstruktion brauchte man 1'600 Stunden.

Der Elefant besteht aus 270'000 Legosteinen. © barfi.ch

Mark Guest mit der grössten privaten Lego-Sammlung

Als Sondergast wird während den neun Tagen Mark Guest auf der «Bricklive» zu Besuch sein. Der Engländer besitzt die grösste private Lego-Sammlung und präsentiert einige seiner Werke. Einen Teil seiner Star-Wars-Sammlung aus Lego-Steinen hat er mit nach Basel genommen und rekonstruiert verschiedene Figuren. Glückspilze aufgepasst: Eine seiner Lego-Figuren im Wert von etwa 1'000 CHF kann bei einem Gewinnspiel gewonnen werden.

Beim Rekonstruieren einer Lego-Star-Wars-Figur verriet Mark Guest barfi.ch, dass er für diese 30 Stunden gebraucht hätte.

Spielparadies

Nebst den Millionen Legosteinchen, mit denen sich die Kinder austoben können, gibt es verschiedene Programmpunkte für die Binggis: Tanzworkshops, Schminken, eine Legostadt, Computerspiele und viele weitere Gelegenheiten, um in jeglicher Form spielen zu dürfen.

Am Ende der Lego-Erlebniswelt für Gross und Klein liegt eine Ehrlichkeitsbox: Diejenigen die in Versuchung gerieten, das eine oder andere Legosteinchen mitgehen zu lassen, haben die letzte Möglichkeit dieses in die Ehrlichkeitsbox zu legen. Doch wie viele von den fünf Millionen Legosteinchen am Schluss wirklich noch vorhanden sind, bleibt wohl ein Rätsel.

Da wünscht man sich doch nichts anderes als wieder Kind zu sein. Doch Erwachsene sind natürlich auch herzlich willkommen. Na dann - nichts wie hin!

Weitere Informationen findet man hier.