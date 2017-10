5. Sieg im 5. Spiel: RTV gewinnt das Derby in Birsfelden klar und ist neu Tabellenführer

Das mit Spannung erwartete Derby verlief sehr einseitig und der RTV liess von der ersten bis zur letzten Minute keinerlei Zweifel darüber aufkommen, wer die klare Nummer 1 auf dem Handballplatz Basel ist. In den ersten 30 Minuten klaffte zwischen den beiden Teams geradezu ein Klassenunterschied. Der RTV erteilte dem Heimteam eine Gratislektion und die phasenweise heillos überforderten Baselbieter waren mit dem Pausenresultat von 7:16 sogar noch gut bedient. Kurzum: der RTV zementierte seine regionale Leaderstellung geradezu und beeindruckte als Team sowohl mit einer hervorragenden Defensive als auch mit einer variantenreichen, effizienten Offensive.



In der zweiten Halbzeit beschränkte sich der RTV weitgehendst darauf, den zuvor erspielten Vorsprung souverän zu verwalten, was ohne geringste Probleme auch gelang.



Der RTV überzeugte trotz der krankheitsbedingten Abwesenheit von Topskorer und Routinier Rares Jurca als geschlossene Einheit mit vielen Varianten und Reserven. Beste Torschützen waren Captain Igor Stamenov und Spielmacher Tibor Jurjevic mit je acht Treffern sowie der ebenfalls sehr gut aufgelegte Florian Goepfert (7).



Dank dem 5. Sieg im 5. Spiel und den anderen Resultaten der bisherigen Spitzenteams in der Liga hat der RTV nun die Tabellenführung übernommen.