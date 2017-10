55'000 Besucherinnen und Besucher an der Berufsschau 2017

Die am Mittwoch, 25. Oktober 2017, bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen eröffnete elfte Berufsschau ist heute Sonntag, 29. Oktober 2017, erfolgreich beendet worden. In den vergangenen fünf Tagen haben sich insgesamt rund 55'000 Besucherinnen und Besucher über Berufsbildungsmöglichkeiten und Karrierewege im Rahmen der dualen Bildung informiert. 140 Aussteller – darunter 60 Berufsverbände – präsentierten auf dem 8000 Quadratmeter umfassenden Ausstellungsgelände auf dem Frenkenbündtenareal in Liestal 220 Berufe, die im Rahmen des dualen Berufsbildungssystems erlernt werden können.

Urs Berger, Stv. Direktor der Wirtschaftskammer Baselland und Leiter Berufs- und Weiterbildung, zieht als OK-Verantwortlicher eine durchwegs positive Bilanz: «Die Reaktionen der Aussteller und der Besucherinnen und Besucher – darunter auch vieler Lehrkräfte – waren allesamt sehr gut. Und dass sich schon Wochen vor Beginn der Berufsschau mehr als 600 Klassenverbände angemeldet hatten, spricht für sich.»

Wie bereits in den Vorjahren traf die Berufsschau weit über die Kantonsgrenzen hinaus auf grosses Interesse. Besucht wurde die landesweit bedeutendste Berufswahlmesse nicht nur von Interessierten aus den Nachbarskantonen, sondern aus der ganzen Schweiz und dem grenznahen Ausland. «Erstmals durften wir sogar schon vor der Eröffnung der Berufsschau eine Delegation aus China begrüssen», sagt Urs Berger. Die Delegationsmitglieder hätten sich sowohl von der Berufsschau als auch der dualen Bildung in der Schweiz begeistert gezeigt und die Wirtschaftskammer sogar darum gebeten, bei der Organisation einer Berufsschau in China Hand zu bieten, sagt Urs Berger.

Zunächst aber laufen bei der Wirtschaftskammer Baselland bereits die ersten Vorbereitungsarbeiten für die nächste Berufsschau, die im Baselbiet wieder in zwei Jahren stattfinden wird. Diese wird im Oktober 2019 in Pratteln durchgeführt, denn Liestal und Pratteln wechseln sich als Austragungsorte jeweils ab.

Für ihren Beitrag an eine gelunge Ausgabe 2017 bedankt sich die Wirtschaftskammer Baselland bei ihren Partnern der diesjährigen Berufsschau. Es sind dies der Kanton Basel- Landschaft, die Stadt Liestal, das eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (SBFI) sowie die Medienpartner Basler Zeitung, Radio Basilisk und regioTVplus.