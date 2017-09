6. Mobilitätswoche Basel Dreiland: Verkehrsmittel clever teilen und kombinieren

Auf der «Graffiti Line Tour» die Werke weltweit bekannter Graffiti-Künstler entdecken, sich vom Velo-Barista einen Kaffee brühen lassen oder im Bus bei einem mobilen Krimi mitfiebern: Die Mobilitätswoche Basel Dreiland widmet sich nicht nur den grossen Themen des stadtverträglichen Verkehrs, sondern lädt die Bevölkerung auch dazu ein, kleine Besonderheiten zu entdecken und zu erleben. Vom 11. bis 17. September tourt die Mobilitätswoche quer durch Basel und das Dreiland. Jeden Tag steht ein Platz in der Stadt im Zentrum der Aktivitäten, die dann jeweils einem Schwerpunkt gewidmet sind.

Das bewegte Programm umfasst mehr als 60 kostenlose Aktionen. Die Bevölkerung hat die Gelegenheit, zahlreiche Mobilitätsformen zu testen, sich spielerisch mit dem stadtverträglichen Verkehr auseinanderzusetzen, bisher unbekannte Facetten der Stadt und der Region zu entdecken und sich über aktuelle Projekte zu informieren. So kann man Interessantes über die Zukunft der Trinationalen S-Bahn Basel und das Herzstück erfahren, Cargobikes testen, eine Märchenfahrt im Oldtimertram erleben, auf einer Hafenführung die Wasserwege zur Welt kennenlernen oder vom Velobutlerdienst profitieren. Den Abschluss der Mobilitätswoche bildet traditionsgemäss der slowUp Basel Dreiland, der am Sonntag, 17. September, stattfindet.

Bild: ©Senso

Die Mobilitätswoche findet bereits zum sechsten Mal statt. Der Erfolg der beliebten Aktionswoche ist insbesondere den mehr als 40 sehr engagierten Partnern zu verdanken, die dafür sorgen, dass das Programm zu den europaweit vielseitigsten gehört. Dass wir dieses Jahr bei der Anzahl der Partner einen neuen Rekord verzeichnen dürfen, freut uns ganz besonders. Hauptpartner der Mobilitätswoche sind die BVB und die SBB. Medienpartner ist Radio Basilisk.

Mit der Aktionswoche beteiligt sich der Kanton Basel-Stadt an der Europäischen Mobilitätswoche, die das Ziel verfolgt, die Bevölkerung für nachhaltige Mobilität zu sensibilisieren. Dieses Jahr steht die Europäische Mobilitätswoche unter dem Motto „sharing gets you further“. Erwartet werden bis zu 2‘000 teilnehmende Städte aus über 40 europäischen Ländern.

Alle Angebote der Mobilitätswoche Basel Dreiland finden Sie hier.